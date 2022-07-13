Окупанти з переляку збили власний безпілотник у Маріуполі

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Безпілотник збили минулої ночі між Лівобережним районом та Калинівкою. З переляку, для приховування власного страху і виправдання окупанти поширюють плітки про збиту "Точку У".

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“Страх викликано формуванням складів БК в Кальміуському районі та відстанню менш 100 км. Від лінії фронту на північний схід в напрямку Вугледару. HIMARS не дає спокою навіть там, де окупанти вважають глибокий тил. І це абсолютно справедливе побоювання”, – зазначив Андрющенко.

Доповнення

Артилеристи окупантів вдарили з РСЗВ по власних позиціях поблизу Нескучного на Запоріжжі.