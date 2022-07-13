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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Окупанти з переляку збили власний безпілотник у Маріуполі

Окупанти з переляку збили власний безпілотник у Маріуполі

Київ • УНН

 • 106104 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські окупанти збили власний безпілотник, передає УНН.

Деталі

Безпілотник збили минулої ночі між Лівобережним районом та Калинівкою. З переляку, для приховування власного страху і виправдання окупанти поширюють плітки про збиту "Точку У".

Цитата

“Страх викликано формуванням складів БК в Кальміуському районі та відстанню менш 100 км. Від лінії фронту на північний схід в напрямку Вугледару. HIMARS не дає спокою навіть там, де окупанти вважають глибокий тил. І це абсолютно справедливе побоювання”, – зазначив Андрющенко.

Доповнення

Артилеристи окупантів вдарили з РСЗВ по власних позиціях поблизу Нескучного на Запоріжжі.

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