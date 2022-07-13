Оккупанты с испуга сбили собственный беспилотник в Мариуполе
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты сбили собственный беспилотник, передает УНН.
Детали
Беспилотник сбили прошлой ночью между Левобережным районом и Калиновкой. С испуга, для сокрытия собственного страха и оправдания оккупанты распространяют сплетни о сбитой "Точке У".
Цитата
“Страх вызван формированием складов БК в Кальмиусском районе и расстоянием менее 100 км. От линии фронта к северо-востоку в направлении Угледара. HIMARS не дает покоя даже там, где оккупанты считают глубокий тыл. И это совершенно справедливое опасение”, – отметил Андрющенко.
Дополнение
Артиллеристы оккупантов ударили из РСЗО по собственным позициям вблизи Нескучного на Запорожье.