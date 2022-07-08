Окупанти на Запоріжжі "демілітаризували" своїх же: вдарили по власних позиціях з РСЗВ

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"За інформацією української розвідки, окремі підрозділи реактивної артилерії російських окупаційних військ не зовсім підтримують проведення так званої "спецоперації" та підсвідомо допомагають ЗСУ проводити демілітаризацію своїх же російських окупаційних військ. Не так давно підрозділ РСЗВ окупанта наніс вогневе ураження своїх позицій поблизу населеного пункту Нескучне", - йдеться у повідомленні ОВА у Telegram.

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У результаті "прицільного" вогню, як зазначається, один окупант загинув, двоє отримали поранення. Підтверджено знищення складу боєприпасів противника.

Що стосується ситуації на фронті, то, за даними ОВА, на Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на покращенні тактичного положення та виявленні слабких місць в обороні наших військ.

За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Новомиколаївка, Новодарівка, Темирівка, Новокарлівка, Ноопрокопівка, Преображенка, Оріхів, Степногірськ, Таврійське.

Доповнення

Російські окупанти на Запоріжжі вдаються до втечі, боячись ударів з РСЗВ HIMARS.