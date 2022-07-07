В окупантів на Запоріжжі почалася паніка: бояться ударів HIMARS і втікають

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"За інформацією української розвідки, після ураження Збройними силами України військових об'єктів окупантів з високоточної зброї, на тимчасово окупованій території Запорізької області, у армії окупанта розпочалася паніка. Військовослужбовці російських окупаційних військ масово покидають склади та бази зберігання озброєння та військової техніки рф, побоюючись нових ударів РСЗВ HIMARS", - йдеться у повідомленні ОВА у Telegram.

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Так, нещодавно, до тимчасово окупованої території Запорізької області, як повідомляється, прибув підрозділ фсб рф із завданням провести розшукові дії щодо факту дезертирства близько 30 військовослужбовців рф, що залишили місця дислокації підрозділів.

При цьому, за повідомленням, на Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на покращенні тактичного положення та виявленні слабких місць в обороні наших військ.

За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Преображенка, Гуляйполе, Оріхів, Плавні, Таврійське.

Доповнення

Системи HIMARS продовжують "демілітаризацію" російської окупаційної армії. Їх роботу на Запорізькому напрямку показав Генштаб ЗСУ.