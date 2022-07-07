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У оккупантов на Запорожье началась паника: боятся ударов HIMARS и бегут

У оккупантов на Запорожье началась паника: боятся ударов HIMARS и бегут

Киев • УНН

 • 235469 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. Российские оккупанты на Запорожье прибегают к бегству, боясь ударов из РСЗО HIMARS, со ссылкой на данные разведки сообщает Запорожская ОВА, пишет УНН.

Цитата

"По информации украинской разведки, после поражения Вооруженными силами Украины военных объектов оккупантов из высокоточного оружия, на временно оккупированной территории Запорожской области, в армии оккупанта началась паника. Военнослужащие российских оккупационных войск массово покидают склады и базы хранения вооружения и военнослужащих рф, опасаясь новых ударов РСЗО HIMARS", - говорится в сообщении ОВА в Telegram.

Детали

Так, недавно, на временно оккупированную территорию Запорожской области, как сообщается, прибыло подразделение фсб рф с задачей провести розыскные действия по факту дезертирства около 30 военнослужащих рф, покинувших места дислокации подразделений.

При этом, по сообщению, на Запорожском направлении ситуация за последние сутки не претерпела существенных изменений. Противник основные усилия сосредотачивает на улучшении тактического положения и выявлении слабых мест в обороне наших войск.

По сообщению ГУНП в Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Преображенка, Гуляйполе, Орехов, Плавни, Таврийское. 

Дополнение

Системы HIMARS продолжают "демилитаризацию" российской оккупационной армии. Их работу на Запорожском направлении показал Генштаб ВСУ.

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