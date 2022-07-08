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Оккупанты на Запорожье "демилитаризовали" своих же: ударили по собственным позициям из РСЗО

Оккупанты на Запорожье "демилитаризовали" своих же: ударили по собственным позициям из РСЗО

Киев • УНН

 • 159919 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. Артиллертисты оккупантов ударили из РСЗО по собственным позициям вблизи Нескучного на Запорожье. Об этом говорится в сводке Запорожской ОВА, пишет УНН.

Цитата

"По информации украинской разведки, отдельные подразделения реактивной артиллерии российских оккупационных войск не совсем поддерживают проведение так называемой "спецоперации" и подсознательно помогают ВСУ проводить демилитаризацию своих же российских оккупационных войск. Не так давно подразделение РСЗО оккупанта нанесло огневое поражение своих позиций поблизости населенного пункта Нескучное", - говорится в сообщении ОВА в Telegram.

Детали

В результате "прицельного" огня, как отмечается, один оккупант погиб, двое получили ранения. Подтверждено уничтожение склада боеприпасов противника.

Что касается ситуации на фронте, то, по данным ОВА, на Запорожском направлении ситуация за последние сутки не претерпела существенных изменений. Противник основные усилия сосредотачивает на улучшении тактического положения и выявлении слабых мест в обороне наших войск. 

По сообщению ГУНП в Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Новониколаевка, Новодаровка, Темировка, Новокарловка, Ноопрокоповка, Преображенка, Орехов, Степногорск, Таврийское. 

Дополнение

Российские оккупанты еа Запорожье прибегают к бегству, боясь ударов из РСЗО HIMARS.

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