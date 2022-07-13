У центрі Маріуполя жителі знаходять міни – міськрада

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"Більшість дворів та будинків не обстежені та не розміновані. Колаборантам наразі немає до цього діла. Вони лише займаються створенням пропагандистських роликів про "відродження життя" у місті. Просимо маріупольців уважно пересуватися містом. Проведіть бесіду з дітьми, щоб не наближалися до невідомих предметів. Також наразі окупанти запрошують маріупольців працювати на розмінування. Не ведіться, нехай вони ризикують власним життям, а не вашим", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські окупанти збили власний безпілотник.