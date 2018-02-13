В центре Мариуполя состоялся митинг с советской символикой

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 88560 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 100401 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 100816 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 113967 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102531 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105460 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112367 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117188 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В центре Мариуполя состоялся митинг с советской символикой

В центре Мариуполя состоялся митинг с советской символикой

Киев  •  УНН

 • 15328 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Сегодня на площади имени Левченко неизвестные при возложении цветов к памятнику Расстрелянным во второй мировой войне использовали советскую символику. Об этом сообщает пресс-служба Центрального отдела полиции г.Мариуполя, передает УНН.

"По факту использования запрещенной символики во время мероприятий в Кальмиусском районе начато досудебное расследование. Продолжаются следственные действия, полные обстоятельства происшествия выясняются", - говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что этот факт квалифицированы по ст. 436 (1) "Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов" Уголовного кодекса Украины.

Лица, причастные к инциденту, устанавливаются.

Как сообщалось ранее, в прошлом году в Запорожье, несмотря на запрет использования советской символики, состоялся несанкционированный митинг в честь столетия Октябрьской революции, во время которого задержали двух пенсионеров.

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