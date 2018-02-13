В центре Мариуполя состоялся митинг с советской символикой
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Сегодня на площади имени Левченко неизвестные при возложении цветов к памятнику Расстрелянным во второй мировой войне использовали советскую символику. Об этом сообщает пресс-служба Центрального отдела полиции г.Мариуполя, передает УНН.
"По факту использования запрещенной символики во время мероприятий в Кальмиусском районе начато досудебное расследование. Продолжаются следственные действия, полные обстоятельства происшествия выясняются", - говорится в сообщении.
Правоохранители отметили, что этот факт квалифицированы по ст. 436 (1) "Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов" Уголовного кодекса Украины.
Лица, причастные к инциденту, устанавливаются.
Как сообщалось ранее, в прошлом году в Запорожье, несмотря на запрет использования советской символики, состоялся несанкционированный митинг в честь столетия Октябрьской революции, во время которого задержали двух пенсионеров.