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У центрі Маріуполя відбувся мітинг з радянською символікою

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Сьогодні на площі імені Левченка невідомі при покладанні квітів до пам’ятника Розстріляним у другій світовій війні використовували радянську символіку. Про це повідомляє прес-служба Центрального відділу поліції м. Маріуполя, передає УНН.

“За фактом використання забороненої символіки під час заходів у Кальміуському районі розпочато досудове розслідування. Тривають слідчі дії, повні обставини події з’ясовуються”, — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що цей факт кваліфіковано за ст. 436 (1) “Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів” Кримінального кодексу України.

Особи, причетні до інциденту, встановлюються.

Як повідомлялося раніше, минулого року у Запоріжжі, незважаючи на заборону використання радянської символіки, відбувся несанкціонований мітинг на честь сторіччя Жовтневої революції, під час якого затримали двох пенсіонерів.

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