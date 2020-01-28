В центре Львова произошла поножовщина

"27 января около 19.30 на оперативную линию 102 в полицию поступило сообщение о том, что в центральной части Львова, на улице Ференца Листа, неизвестный мужчина ударил ножом прохожего и скрылся", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленника недалеко от места совершения преступления - им оказался 44-летний львовянин.

Также установлено, что между задержанным и раненым, 37-летним жителем Львова, на улице возник конфликт, в ходе которого старший мужчина нанес младшему удар ножом. С диагнозом "проникающее ножевое ранение грудной клетки" пострадавший был госпитализирован.

По данному факту следователи Галицкого отдела полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. Злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины, вскоре суд изберет для него меру пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в столице тело 27-летнего киевлянина с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили возле одного из домов на бульваре Кольцова.