У центрі Львова сталася різанина
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. У центрі Львова конфлікт між двома чоловіками закінчився різаниною. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Львівській області.
"27 січня близько 19.30 на оперативну лінію 102 до поліції надійшло повідомлення про те, що у центральній частині Львова, на вулиці Ференца Ліста, невідомий чоловік вдарив ножем перехожого та втік", - сказано у повідомленні.
Правоохоронці затримали зловмисника неподалік місця скоєння злочину - ним виявився 44-річний львів’янин.
Також встановлено, що між затриманим та пораненим, 37-річним жителем Львова, на вулиці виник конфлікт, під час якого старший чоловік завдав молодшому удару ножем. З діагнозом "проникаюче ножове поранення грудної клітини" потерпілого було госпіталізовано.
За цим фактом слідчі Галицького відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
Зловмисник затриманий в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, у столиці тіло 27-річного киянина з численними ножовими пораненнями виявили біля одного з будинків на бульварі Кольцова.