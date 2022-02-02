В центре Киева снова стрельба возле обменника: полиция выясняет обстоятельства, в участок доставили около 10 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. В социальных сетях распространяют видео стрельбы на столичной улице Владимирская, 23 возле обменника криптовалюти. В полиции сообщили, что в управление полиции доставили около 10 человек, передает УНН.
Детали
На вопрос, действительно ли на улице Владимирская, 23 произошла стрельба, старший инспектор отдела мониторинга Шевченковского управления полиции ГУНП в Киеве Анна Зубрєва ответила: "Сейчас мы проверяем этот факт. На месте работает следственно-оперативная группа. Есть около 10 доставленных человек. Их доставляют в Шевченковское управление полиции".
Так, в соцсетях опубликовали видео очередного вооруженного конфликта на улице Владимирской возле обменника.
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