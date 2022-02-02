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15 марта, 19:03 • 105710 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 140915 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 121923 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 115554 просмотра

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15 марта, 12:52 • 104031 просмотра

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15 марта, 11:23 • 101081 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 91418 просмотра

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В центре Киева снова стрельба возле обменника: полиция выясняет обстоятельства, в участок доставили около 10 человек

В центре Киева снова стрельба возле обменника: полиция выясняет обстоятельства, в участок доставили около 10 человек

Киев • УНН

 • 18487 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. В социальных сетях распространяют видео стрельбы на столичной улице Владимирская, 23 возле обменника криптовалюти. В полиции сообщили, что в управление полиции доставили около 10 человек, передает УНН.

Детали

На вопрос, действительно ли на улице Владимирская, 23 произошла стрельба, старший инспектор отдела мониторинга Шевченковского управления полиции ГУНП в Киеве Анна Зубрєва ответила: "Сейчас мы проверяем этот факт. На месте работает следственно-оперативная группа. Есть около 10 доставленных человек. Их доставляют в Шевченковское управление полиции".

Так, в соцсетях опубликовали видео очередного вооруженного конфликта на улице Владимирской возле обменника.

Ранее

25 января там представитель инкассаторской службы устроил стрельбу возле Главного управления Службы безопасности.

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