У центрі Києва знову стрілянина біля обмінника: поліція з'ясовує обставини, до відділку доставили близько 10 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. У соціальних мережах поширюють відео стрілянини на столичній вулиці Володимирська, 23 біля обмінника криптовалюти. У поліції повідомили, що до управління поліції доставили близько 10 осіб, передає УНН.
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На запитання, чи дійсно на вулиці Володимирська, 23 сталася стрілянина, старший інспектор відділу моніторингу Шевченківського управління поліції ГУНП у Києві Анна Зубрєва відповіла: «Наразі ми перевіряємо такий факт. На місці працює слідчо-оперативна група. Є близько 10 доставлених осіб. Їх доставляють до Шевченківського управління поліції».
Так, у соцмережах опублікували відео чергового збройного конфлікт на вулиці Володимирській біля обмінника.
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25 січня там представник інкасаторської служби влаштував стрілянину неподалік Головного управління Служби безпеки.