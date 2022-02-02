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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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У центрі Києва знову стрілянина біля обмінника: поліція з'ясовує обставини, до відділку доставили близько 10 осіб

У центрі Києва знову стрілянина біля обмінника: поліція з'ясовує обставини, до відділку доставили близько 10 осіб

Київ • УНН

 • 18487 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. У соціальних мережах поширюють відео стрілянини на столичній вулиці Володимирська, 23 біля обмінника криптовалюти. У поліції повідомили, що до управління поліції доставили близько 10 осіб, передає УНН.

Деталі

На запитання, чи дійсно на вулиці Володимирська, 23 сталася стрілянина, старший інспектор відділу моніторингу Шевченківського управління поліції ГУНП у Києві Анна Зубрєва відповіла: «Наразі ми перевіряємо такий факт. На місці працює слідчо-оперативна група. Є близько 10 доставлених осіб. Їх доставляють до Шевченківського управління поліції».

Так, у соцмережах опублікували відео чергового збройного конфлікт на вулиці Володимирській біля обмінника.

Раніше

25 січня там представник інкасаторської служби влаштував стрілянину неподалік Головного управління Служби безпеки.

Українські Національні Новини

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