Стрілянина в центрі Києва: відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Правоохоронці відкрили провадження через стрілянину в центрі столиці неподалік Головного управління Служби безпеки, яку влаштував представник інкасаторської служби. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Києва.
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“Попередньо встановлено, що представники охоронної фірми зайшли до приміщення банку, де у цей час перебувала група невідомих осіб. Між працівниками охорони та незнайомцями виник конфлікт, тож у подальшому на вулиці представник служби охорони здійснив кілька пострілів вгору. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що двох активних учасників конфлікту доставлено до районного управління поліції.
“Слідчі Шевченківського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Слідчі дії тривають”, — зазначається в повідомленні.
Доповнення
Як стало відомо УНН, стрілянину яка сталася близько 16 години в центрі столиці неподалік Головного управління Служби безпеки влаштував представник інкасаторської служби.