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В центре Киева задержали гастролера-клофелинщика

Киев • УНН

 • 11211 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. В Киеве столичные правоохранители задержали приезжего из Донецкой области, который отравил клофелином и ограбил мужчину. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.

В центре Киева задержали гастролера-клофелинщика

Уточняется, что это произошло на Майдане Независимости. По данным полиции, злоумышленник подошел к неизвестному ему мужчине, который сидел на скамейке, и предложил ему выпить. У фигуранта с собой было несколько бутылок слабоалкогольного напитка, в которые он уже подсыпал лекарственный препарат. Пострадавший согласился, а затем к их компании присоединилась еще и женщина.

"За несколько минут после угощения 34-летний мужчина начал терять сознание. Злоумышленник начал якобы помогать ему дойти до остановки общественного транспорта, но, воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшего, обокрал его. Именно в это время сотрудники управления уголовного розыска полиции Киева отрабатывали центральную часть города и заметили подозрительное поведение фигуранта", - рассказали в полиции.

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Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Пострадавших госпитализировали и оказали квалифицированную медицинскую помощь. Жизни и здоровью женщины ничего не угрожает, а мужчина до сих пор находится в больнице.

Позже полиция установила, что задержанному - 28 лет, он приехал в столицу из Донецкой области. Известно, что ранее он уже был судим за совершение аналогичных уголовных правонарушений на территории другого региона.

"Сведения о событии внесены следователями Шевченковского управления полиции в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации, предусмотренной ч.1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до семи лет заключения. Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения", - говорится в сообщении.

Напомним, в Донецкой области задержали военнослужащего, который занимался сбытом наркотических средств.

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