У центрі Києва затримали гастролера-клофелінщика

Уточнюється, що подія сталася на Майдані Незалежності. За даними поліції, зловмисник підійшов до невідомого йому чоловіка, який сидів на лавці, та запропонував йому випити. У фігуранта із собою було декілька пляшок слабоалкогольного напою, в які він вже підсипав лікарський препарат. Потерпілий погодився, а згодом до їх компанії приєдналася ще й жінка.

"За декілька хвилин після частування 34-річний чоловік почав втрачати свідомість. Зловмисник почав нібито допомагати йому дійти до зупинки громадського транспорту, але, скориставшись безпорадним станом потерпілого, обікрав його. Саме в цей час співробітники управління карного розшуку поліції Києва відпрацьовували центральну частину міста і помітили підозрілу поведінку фігуранта", - розповіли у поліції.

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Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Потерпілих госпіталізували та надали кваліфіковану медичну допомогу. Життю та здоров’ю жінки наразі нічого не загрожує, а чоловік досі перебуває у лікарні.

Пізніше поліція встановила, що затриманому – 28 років, він приїхав до столиці з Донецької області. Відомо, що раніше він вже був судимий за скоєння аналогічних кримінальних правопорушень на території іншого регіону.

"Відомості про подію внесені слідчими Шевченківського управління поліції до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до семи років ув’язнення. Наразі вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Донеччині затримали військовослужбовця, який займався збутом наркотичних засобів.