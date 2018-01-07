В центре Киева произошло кровавое убийство

По сообщению женщины, весь подъезд был в крови, а след тянулся от квартиры №4 (второй этаж) на улицу. Соседи также добавили, что с квартире №4 постоянно звучит музыка, а жители любят употреблять алкогольные напитки.

На место немедленно прибыли наряды патрульной полиции, на улице, почти напротив входа в подъезд, нашли бездыханное тело мужчины. На вид ему около 40 лет.

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Также, на место были направлены кинологи и следственно-оперативная группа.

Обстоятельства убийства устанавливаются, продолжаются неотложные следственные действия.

Как ранее сообщало информационное агентство УНН, в Ужгороде на одном из рынков бездомный зарезал другого из-за места для ночлега. Как выяснили правоохранители, убийца в 2010 году уже совершал аналогичное преступление - зарезал свою сожительницу, отсидел в тюрьме, а в 2016-м вышел на свободу. Постоянного места жительства не имел, но в основном находился на местном рынке.