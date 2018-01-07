В центре Киева произошло кровавое убийство

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 34736 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

14:36 • 82916 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 102168 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 115724 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 136746 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 156532 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 120404 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 138017 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189363 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 289944 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
3.9м/с
75%
Популярные новости

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 66370 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 232748 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 57386 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 175869 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 34305 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 176355 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 233274 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 439782 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 393819 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 478535 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 23961 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 24041 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 34640 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 57731 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 66723 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

В центре Киева произошло кровавое убийство

Киев • УНН

 • 110157 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. Сегодня ночью на линию 102 позвонила женщина и сообщила о том, что на ул. Константиновской, 27 (Подол), произошло убийство, передает УНН со ссылкой на Киев Оперативный.

В центре Киева произошло кровавое убийство

По сообщению женщины, весь подъезд был в крови, а след тянулся от квартиры №4 (второй этаж) на улицу. Соседи также добавили, что с квартире №4 постоянно звучит музыка, а жители любят употреблять алкогольные напитки.

На место немедленно прибыли наряды патрульной полиции, на улице, почти напротив входа в подъезд, нашли бездыханное тело мужчины. На вид ему около 40 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Неизвестный в Мукачево зарезал молодого человека в подъезде многоэтажки

Также, на место были направлены кинологи и следственно-оперативная группа.

Обстоятельства убийства устанавливаются, продолжаются неотложные следственные действия.

Как ранее сообщало информационное агентство УНН, в Ужгороде на одном из рынков бездомный зарезал другого из-за места для ночлега. Как выяснили правоохранители, убийца в 2010 году уже совершал аналогичное преступление - зарезал свою сожительницу, отсидел в тюрьме, а в 2016-м вышел на свободу. Постоянного места жительства не имел, но в основном находился на местном рынке.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$64.32
Bitcoin
$78,479.30
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$2,980.69
Ethereum
$1,556.31