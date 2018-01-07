У центрі Києва сталося криваве вбивство
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Сьогодні вночі на лінію 102 зателефонувала жінка та повідомила про те, що на вул. Констянтинівській, 27 (Подол), сталося вбивство, передає УНН з посиланням на Київ Оперативний.
За повідомленням жінки, весь під’їзд був у крові, а слід тягнувся від квартири №4 (другий поверх) на вулицю. Сусіди також додали, що з квартирі №4 постійно лунає музика, а мешканці полюбляють вживати алкогольні напої.
На місце негайно прибули наряди патрульної поліції, які на вулиці, майже навпроти входу у під’їзд, знайшли бездиханне тіло чоловіка. На вигляд йому близько 40 років.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Невідомий у Мукачево зарізав молодого чоловіка у під'їзді багатоповерхівки
Також, на місце було направлено кінологів та слідчо-оперативну групу.
Обставини вбивства встановлюються, тривають невідкладні слідчі дії.
Як раніше повідомляло інформаційне агенство УНН, в Ужгороді на одному з ринків безпритульний зарізав іншого через місце для ночівлі. Як з’ясували правоохоронці, убивця у 2010 році вже скоював аналогічний злочин – зарізав свою співмешканку, відсидів у тюрмі, а в 2016-му вийшов на волю. Постійного місця проживання не мав, але переважно перебував на місцевому ринку.