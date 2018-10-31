В центре Киева экипаж полиции сбил человека
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В центре Киева на бульваре Тараса Шевченко автомобиль патрульной полиции, двигаясь в сторону проспекта Победы, сбил пешехода, который перебегал дорогу. Об этом в комментарии УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.
"Подтверждаем, что такая ДТП была с участием патрульного авто, обо всех других обстоятельствах, в том числе информацию о потерпевшем, прокомментируют в Национальной полиции в городе Киеве", - сообщили в ведомстве.
Все подробности происшествия, а также информацию о том отстранен ли сейчас полицейский, который был за рулем, агентству обещали предоставить впоследствии в пресс-службе Национальной полиции Киева.
В то же время, депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич опубликовал на своей странице в Facebook видео с моментом столкновения.
"31.10.2018. Момент трагического ДТП в Киеве на бульваре Тараса Шевченко. По имеющейся информации, копы (патрульная полиция) ехали на вызов о минировании, а человек, который пытался перебежать дорогу - грабитель, который за несколько минут до этого с товарищами забрали сумку и пытались убежать", - написал Зинкевич.
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Напомним, в Харьковской области столкнулись микроавтобус и рейсовый автобус, в салоне которого находились 35 пассажиров.
Ранее полиция открыла уголовное производство по факту ДТП, которое произошло во время гоночных соревнований в Кривом Роге Днепропетровской области.
Как сообщал УНН, автомобиль столкнулся с микроавтобусом во Львовской области, из-за чего пострадали девять человек.
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