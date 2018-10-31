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Під Тернополем у ДТП легковик розірвало навпіл

Під Тернополем у ДТП легковик розірвало навпіл

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. На дорозі в обхід Тернополя автомобіль врізався в бетонну огорожу, через що його переламало навпіл. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Тернопільській області.

"Автопригода трапилася на дорозі в обхід міста Тернопіль 31 жовтня близько четвертої години ранку. На мосту водій автомобіля ВАЗ-2103 не врахував дорожньої ситуації, не вибрав безпечної швидкості і як результат – не впорався з керуванням. Автівку занесло, і вона врізалася в бетонну огорожу", – йдеться в повідомленні.

На момент ДТП в авто перебував лише водій. Удар був такої сили, що легковик переламало навпіл, а пасажирське сидіння викинуло з салону.

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"Проте водій залишився живий. Чоловік 1957 року народження отримав тілесні ушкодження – закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та перелом ребра й ключиці. Проте загрози його життю немає. У нього взяли кров для перевірки на вміст алкоголю", – зазначили в поліції.

Нагадаємо, у Харкові зіткнулися вантажівка та легковий автомобіль. У результаті легковик перекинувся.

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