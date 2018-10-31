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Под Тернополем в ДТП легковушку разорвало пополам

Под Тернополем в ДТП легковушку разорвало пополам

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 октября. УНН. На дороге в обход Тернополя автомобиль врезался в бетонный забор, из-за чего его переломило пополам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Тернопольской области.

"Автопроисшествие случилась на дороге в обход города Тернополь 31 октября около четырех часов утра. На мосту водитель автомобиля ВАЗ-2103 не учел дорожную обстановку, не выбрал безопасную скорость и как результат – не справился с управлением. Автомобиль занесло, и он врезался в бетонное ограждение", – говорится в сообщении.

На момент ДТП в машине находился только водитель. Удар был такой силы, что легковушку переломило пополам, а пассажирское сиденье выбросило из салона.

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"Однако водитель остался жив. Мужчина 1957 года рождения получил телесные повреждения – закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом ребра и ключицы. Однако угрозы его жизни нет. У него взяли кровь для проверки на содержание алкоголя", – отметили в полиции.

Напомним, в Харькове столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате легковушка перевернулась.

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