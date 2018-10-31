На Львівщині у результаті ДТП постраждало 9 осіб, серед них немовля

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Автомобіль зіштовхнувся з мікроавтобусом у Львівській області, через що постраждали дев'ятеро людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації управління обласної поліції.

"Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Ssang Yong Rexton, 40-річний мешканець Червонограда, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мікроавтобусом Volkswagen Transporter, за кермом якого перебував 28-річний мешканець одного з сіл Турківського району", – йдеться в повідомленні.

У результаті аварії тілесні ушкодження отримали водій та п’ятеро пасажирів мікроавтобуса, з яких троє дітей віком 14, 7 років та піврічне немовля, а також водій та двоє пасажирів легковика, одна з яких – одинадцятирічна дівчинка. Усіх їх доставили до лікарні. Наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

"За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін", – уточнили в поліції.

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Нагадаємо, у Харківській області зітнулися мікроавтобус і рейсовий автобус, в салоні якого перебували 35 пасажирів.

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