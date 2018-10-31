Во Львовской области в результате ДТП пострадали 9 человек, среди них ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Автомобиль столкнулся с микроавтобусом во Львовской области, из-за чего пострадали девять человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации управления областной полиции.
"Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля Ssang Yong Rexton, 40-летний житель Червонограда, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Transporter, за рулем которого находился 28-летний житель одного из сел Турковского района", – говорится в сообщении.
В результате аварии телесные повреждения получили водитель и пять пассажиров микроавтобуса, из которых трое детей 14, 7 лет и полугодовалый младенец, а также водитель и двое пассажиров легковушки, одна из которых – одиннадцатилетняя девочка. Всех их доставили в больницу. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.
"По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок", – уточнили в полиции.
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Напомним, в Харьковской области столкнулись микроавтобус и рейсовый автобус, в салоне которого находились 35 пассажиров.