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У центрі Києва екіпаж поліції збив людину

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У центрі Києва на бульварі Тараса Шевченка автомобіль патрульної поліції, рухаючись в сторону проспекту Перемоги, збив пішохода, який перебігав дорогу. Про це в коментарі УНН повідомили в прес-службі Патрульної поліції Києва.

"Підтверджуємо, що така ДТП була за участю патрульного авто, про всі інші обставини, в тому числі інформацію про потерпілого, прокоментують в Національній поліції у місті Києві", - повідомили у відомстві.

Всі подробиці пригоди, а також інформацію чи відсторонений наразі поліцейський, який був за кермом, агентству обіцяли надати згодом в прес-службі Національної поліції Києва.

Водночас, депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич опублікував на свої сторінці в Facebook відео з моментом зіткнення.

"31.10.2018. Момент трагічного ДТП в Києві на бульварі Тараса Шевченка. За наявною інформацією, копи (патрульна поліція) їхали на виклик про замінування, а чоловік, який намагався перебігти дорогу – грабіжник, який за декілька хвилин до цього із товаришами забрали сумку і намагалися втекти", - написав Зінкевич.

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Нагадаємо, у Харківській області зітнулися мікроавтобус і рейсовий автобус, в салоні якого перебували 35 пасажирів. 

Раніше, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом ДТП, яка сталася під час гоночних змагань у Кривому Розі Дніпропетровської області. 

Як повідомляв УНН, автомобіль зіштовхнувся з мікроавтобусом у Львівській області, через що постраждали дев'ятеро людей. 

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