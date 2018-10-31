У центрі Києва екіпаж поліції збив людину

"Підтверджуємо, що така ДТП була за участю патрульного авто, про всі інші обставини, в тому числі інформацію про потерпілого, прокоментують в Національній поліції у місті Києві", - повідомили у відомстві.

Всі подробиці пригоди, а також інформацію чи відсторонений наразі поліцейський, який був за кермом, агентству обіцяли надати згодом в прес-службі Національної поліції Києва.



Водночас, депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич опублікував на свої сторінці в Facebook відео з моментом зіткнення.



"31.10.2018. Момент трагічного ДТП в Києві на бульварі Тараса Шевченка. За наявною інформацією, копи (патрульна поліція) їхали на виклик про замінування, а чоловік, який намагався перебігти дорогу – грабіжник, який за декілька хвилин до цього із товаришами забрали сумку і намагалися втекти", - написав Зінкевич.



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Нагадаємо, у Харківській області зітнулися мікроавтобус і рейсовий автобус, в салоні якого перебували 35 пасажирів.

Раніше, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом ДТП, яка сталася під час гоночних змагань у Кривому Розі Дніпропетровської області.

Як повідомляв УНН, автомобіль зіштовхнувся з мікроавтобусом у Львівській області, через що постраждали дев'ятеро людей.

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