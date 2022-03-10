В Тростянце в результате артобстрела погибли три человека; в городе пожары
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в своем Telegram канале сообщил об обстрелах в Тростяці. Об этом информирует УНН.
Цитата
"Артиллерия противника обстреляла бывший завод "Електробутприлад". В результате обстрела погибли трое горожан, среди которых был несовершеннолетний парень", - сообщил городской голова.
Детали
Дороги в направлении Сум и Тростянца не проездные в связи с движением колонн техники врага. После обстрелов в городе долго бушевали пожары.
Напомним
Окупанты обстреляли Николаев и его пригород. Из-за этого возникли пожары в жилом секторе.