Через ворожі обстріли у Миколаєві горять житлові будинки
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Ранком, 7 березня, окупанти обстріляли Миколаїв та його передмістя. Через це виникли пожежі в житловому секторі. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Миколаївській області, передає УНН.
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"Ранок 7 березня для миколаївських рятувальників та містян був важкий та напружений. Ворожі обстріли житлових кварталів та у передмісті Миколаєва призвели до пожеж. Наразі рятувальники 1, 3, 4, 5, 26, техніка аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Миколаївській області залучені до ліквідації пожеж, які спричинені ворожими обстрілами", - ідеться в повідомленні.
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Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко підтвердив в ефірі телемарафону, що окупанти обстріляли Миколаїв із реактивних систем залпового вогню. Швидше за все, це були "Смерчі".
Інформація про жертв та постраждалих поки відсутня.