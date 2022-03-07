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Из-за вражеских обстрелов в Николаеве горят жилые дома

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КИЕВ. 7 марта. УНН. Утром, 7 марта, оккупанты обстреляли Николаев и его пригороды. Из-за этого возникли пожары в жилом секторе. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области, передает УНН.

Цитата

"Утро 7 марта для николаевских спасателей и горожан был тяжелый и напряженный. Вражеские обстрелы жилых кварталов и в пригороде Николаева привели к пожарам. Сейчас спасатели 1, 3, 4, 5, 26, техника аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области привлечены к ликвидации пожаров, вызванные вражескими обстрелами", - говорится в сообщении.

Детали

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко подтвердил в эфире телемарафона, что оккупанты обстреляли Николаев из реактивных систем залпового огня. Скорее всего, это были "Смерчи".

Информация о жертвах и пострадавших пока отсутствует.

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