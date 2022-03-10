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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 1689 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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У Тростянці внаслідок артобстрілу загинули троє людей; у місті пожежі

У Тростянці внаслідок артобстрілу загинули троє людей; у місті пожежі

Київ • УНН

 • 112600 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у своєму Telegram каналі повідомив про обстріли у Тростяці. Про це інформує УНН.

Цитата

"Артилерія ворога обстріляла колишній завод «Електробутприлад». В результаті обстрілу загинуло троє містян, серед яких був неповнолітній хлопець", - повідомив міський голова.

Деталі

Дороги в напрямку Сум і Тростянця не проїзні у зв'язку з рухом колон техніки ворога. Після обстрілів у місті довго вирували пожежі.

Нагадаємо

Окупанти обстріляли Миколаїв та його передмістя. Через це виникли пожежі в житловому секторі.

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