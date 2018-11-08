У Трампа сделали заявление относительно Голодомора в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Соединенные Штаты Америки почтили память жертв коммунизма во всем мире, а также отдельно почтили память жертв Голодомора в Украине. Об этом говорится в заявлении от имени президента США Дональда Трампа, обнародованном Белым домом, передает УНН.
"Со времени большевистской революции в России в 1917 году мы стали свидетелями последствий тиранической коммунистической идеологии - страданий, репрессий и смерти. Коммунизм подчиняет неотъемлемые права человека якобы всеобщему благополучию, что приводит к уничтожению религиозной свободы, частной собственности, свободы слова и, особенно часто, жизни", - говорится в заявлении.
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"Такие ужасы включали в себя то, что украинцев сознательно морили голодом во время Голодомора, россияне исчезали во время Большого террора, камбоджийцы гибли на "полях смерти", а в берлинцев стреляли, когда они пытались бежать на свободу. Жертвы подобных трагедий являются молчаливым напоминанием того, что коммунизм и стремление к нему всегда будет разрушительной силой для человеческого духа и процветания человечества", - говорится в заявлении от имени президента США.
Напомним, Вирджиния стала 18-м штатом Америки, который признал Голодомор геноцидом украинского народа.