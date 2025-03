У Торонто встановили меморіал жертвам Голодомору

Розмістили меморіал неподалік аеропорту Торонто та набережної озера Онтаріо.

Моркос у своєму Twitter написав, що в церемонії відкриття взяв участь громадянин Микола Латишко, який вижив після Голодомору та емігрував у Канаду.

Латишко на церемонії відкриття меморіалу жервам Голодомору сказав: “Як християни ми повинні мати змогу пробачити, але ми ніколи не повинні забувати”.

Як раніше інформував УНН, мер столиці американського штату Техас, міста Остіна, підписав документ про вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-33 років в Україні та визнання цієї трагедії геноцидом українського народу.

In a moving ceremony, today #Toronto officially unveiled its #Holodomor Memorial. Mr. Mykola Lathysko, himself a Holodomor survivor who emigrated to Canada, recounted his experience and told the crowd: ‘as Christians, we should be able to forgive but we should never forget.’ pic.twitter.com/LxDzPy0Zbb

— Karim Morcos (@kmorcos_) 21 жовтня 2018 р.