В Торонто установили мемориал жертвам Голодомора

Разместили мемориал недалеко от аэропорта Торонто и набережной озера Онтарио.

Моркос в своем Twitter написал, что в церемонии открытия принял участие гражданин Николай Латышко, который выжил после Голодомора и эмигрировал в Канаду.

Латышко на церемонии открытия мемориала Жерве Голодомора сказал: “Как христиане мы должны иметь возможность простить, но мы не должны забывать”.

Как ранее информировал УНН, мэр столицы американского штата Техас, города Остина, подписал документ о чествовании памяти жертв Голодомора 1932-33 годов в Украине и признания этой трагедии геноцидом украинского народа.

In a moving ceremony, today #Toronto officially unveiled its #Holodomor Memorial. Mr. Mykola Lathysko, himself a Holodomor survivor who emigrated to Canada, recounted his experience and told the crowd: “as Christians, we should be able to forgive but we should never forget.” pic.twitter.com/LxDzPy0Zbb

— Karim Morcos (@kmorcos_) 21 октября 2018