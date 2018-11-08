У Трампа зробили заяву щодо Голодомору в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Сполучені Штати Америки вшанували жертв комунізму в усьому світі, а також окремо вшанували пам’ять жертв Голодомору в Україні. Про це йдеться в заяві від імені президента США Дональда Трампа, оприлюдненій Білим домом, передає УНН.
"З часу більшовицької революції в Росії 1917 року ми стали свідками наслідків тиранічної комуністичної ідеології - страждань, репресій та смерті. Комунізм підпорядковує невід’ємні права людини під нібито всезагальне благополуччя, що призводить до винищення релігійної свободи, приватної власності, свободи слова та, надто часто, життя", - йдеться у заяві.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Торонто встановили меморіал жертвам Голодомору
"Такі жахіття включали в себе те, що українців свідомо морили голодом під час Голодомору, росіяни зникали під час Великого терору, камбоджійці гинули на "полях смері", а в берлінців стріляли, коли вони намагалися втекти на свободу. Жертви подібних трагедій є мовчазним нагадуванням того, що комунізм та прагнення до нього завжди буде руйнівною силою для людського духу та процвітання людства", - сказано у заяві від імені президента США.
Нагадаємо, Вірджинія стала 18-м штатом Америки, який визнав Голодомор геноцидом українського народу.