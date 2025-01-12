У Трампа считают "нереалистичным" план избавиться от оккупантов с каждого дюйма украинской земли

Будущий советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц заявил о необходимости прекращения огня в Украине, но указал на невозможность возвращения Украине всех оккупированных территорий. Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу ABC News, сообщает УНН.

На вопрос о реалистичном временном графике для прекращения огня в Украине он ответил: «Мы бы хотели увидеть прекращение огня в любой момент, в любой день. Думаю, это был бы чрезвычайно позитивный первый шаг с обеих сторон. И это позволило бы нам перейти к рамкам некоторого типа переговорного решения. Все знают, что это должно закончиться дипломатически. Я просто не думаю, что это реалистично - сказать, чтобы мы выгоним каждого россиянина с каждого дюйма украинской земли. Даже Крым, президент Трамп признал эту реальность. И я считаю, что это большой шаг вперед, что весь мир признает эту реальность».

Он напомнил, что в «конфликт» уже втянута Северная Корея. «Этот конфликт может распространиться, и мы должны это остановить», - подчеркнул Волтц.

Дополнение

Уолтц анонсировал подготовку встречи новоизбранного президента США с Путиным для обсуждения завершения войны. По словам Волтца, телефонный разговор между ними может состояться в ближайшее время.