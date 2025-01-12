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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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У Трампа считают "нереалистичным" план избавиться от оккупантов с каждого дюйма украинской земли

Киев  •  УНН

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Будущий советник президента США по нацбезопасности Майк Волтц призвал к прекращению огня в Украине. Он считает нереалистичным полное освобождение украинских территорий от россиян, включая Крым.

Будущий советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц заявил о необходимости прекращения огня в Украине, но указал на невозможность возвращения Украине всех оккупированных территорий. Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу ABC News, сообщает УНН.

На вопрос о реалистичном временном графике для прекращения огня в Украине он ответил:  «Мы бы хотели увидеть прекращение огня в любой момент, в любой день. Думаю, это был бы чрезвычайно позитивный первый шаг с обеих сторон. И это позволило бы нам перейти к рамкам некоторого типа переговорного решения. Все знают, что это должно закончиться дипломатически. Я просто не думаю, что это реалистично - сказать, чтобы мы выгоним каждого россиянина с каждого дюйма украинской земли. Даже Крым, президент Трамп признал эту реальность. И я считаю, что это большой шаг вперед, что весь мир признает эту реальность». 

Он напомнил, что в «конфликт» уже втянута Северная Корея. «Этот конфликт может распространиться, и мы должны это остановить», - подчеркнул Волтц.

Дополнение

Уолтц анонсировал подготовку встречи новоизбранного президента США с Путиным для обсуждения завершения войны. По словам Волтца, телефонный разговор между ними может состояться в ближайшее время.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Войнаполитика
donald-trampДональд Трамп
severnaya-koreyaСеверная Корея
krymКрым
ukrainaУкраина

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