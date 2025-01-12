У Трампа вважають "нереалістичним" план позбутися окупантів з кожного дюйма української землі

Майбутній радник американського президента з національної безпеки Майк Волтц заявив про необхідність припинення вогню в Україні втім вказав на неможливість повернення Україні всіх окупованих територій. Про це він сказав у інтервʼю американському телеканалу ABC News, повідомляє УНН.

На запитання про реалістичний часовий графік для припинення вогню в Україні він відповів: "Ми б хотіли побачити припинення вогню будь-якої миті, будь-якого дня. Думаю, це був би надзвичайно позитивний перший крок з обох боків. І це дозволило б нам перейти до рамок деякого типу переговорного рішення. Всі знають, що це повинно закінчитися дипломатично. Я просто не думаю, що це реалістично – сказати, щоб ми виженемо кожного росіянина з кожного дюйма української землі. Навіть Крим, президент Трамп визнав цю реальність. І я вважаю, що це великий крок уперед, що весь світ визнає цю реальність".

Він нагадав, що у "конфлікт" вже втягнута Північна Корея. "Цей конфлікт може розповсюдитися, і ми повинні це зупинити", - наголосив Волтц.

Доповнення

Волтц анонсував підготовку зустрічі новообраного президента США з путіним для обговорення завершення війни. За словами Волтца, телефонна розмова між ними може відбутися найближчим часом.