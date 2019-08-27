В Торецке будет временно отсутствовать водоснабжение
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В прифронтовом городе Торецк Донецкой области 27 августа на определенный период времени будет отсутствовать водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Уважаемые жители города и близлежащих населенных пунктов! Срочная информация! В связи с обнаружением утечки на линии водоснабжения на территории временно неподконтрольной Украины (г. Горловка) подача воды на город Торецк и прилегающие населенные пункты (кроме г. Новгородское) временно будет приостановлена", - говорится в сообщении.
По предварительной информации ремонтные работы продлятся с 9:00 до 16:00.
Напомним, на прошлой неделе без водоснабжения в Луганской области остались 80 тыс. абонентов из-за долгов предприятия-поставщика.
Через несколько дней началось восстановление водоснабжения в городе Лисичанск Луганской области.