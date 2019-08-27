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У Торецьку тимчасово буде відсутнє водопостачання

У Торецьку тимчасово буде відсутнє водопостачання

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. У прифронтовому місті Торецьк Донецької області 27 серпня на певний період часу буде відсутнє водопостачання. Про це повідомляє пресслужба військово-цивільної адміністрації на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Шановні мешканці міста та прилеглих населених пунктів! Термінова інформація! У зв’язку з виявленням витоку на лінії водопостачання на території тимчасово не підконтрольній Україні (м. Горлівка) подача води на місто Торецьк та прилеглі населені пункти (крім смт Новгородське) тимчасово буде призупинена", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією ремонтні роботи триватимуть з 9:00 до 16:00.

Нагадаємо, минулого тижня без водопостачання на Луганщині залишилися 80 тис. абонентів через борги підприємства-постачальника.

Через декілька днів почалося відновлення водопостачання у місті Лисичанськ Луганської області.

Українські Національні Новини

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