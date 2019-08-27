У Торецьку тимчасово буде відсутнє водопостачання
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. У прифронтовому місті Торецьк Донецької області 27 серпня на певний період часу буде відсутнє водопостачання. Про це повідомляє пресслужба військово-цивільної адміністрації на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Шановні мешканці міста та прилеглих населених пунктів! Термінова інформація! У зв’язку з виявленням витоку на лінії водопостачання на території тимчасово не підконтрольній Україні (м. Горлівка) подача води на місто Торецьк та прилеглі населені пункти (крім смт Новгородське) тимчасово буде призупинена", - йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією ремонтні роботи триватимуть з 9:00 до 16:00.
Нагадаємо, минулого тижня без водопостачання на Луганщині залишилися 80 тис. абонентів через борги підприємства-постачальника.
Через декілька днів почалося відновлення водопостачання у місті Лисичанськ Луганської області.