У Лисичанську почалися роботи для відновлення водопостачання
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. На сьогоднішній ранок із чотирьох насосних станцій та двох каналізаційних насосних станцій КП "Лисичанськводоканал", які були знеструмлені через борги, без електропостачання залишається лише одна насосна станція, здійснюється заповнення системи водою. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС.
"21 серпня відновлено електропостачання 3 насосних станцій та 2 каналізаційних насосних станцій КП "Лисичанськводоканал", які були відключені 19 серпня внаслідок заборгованості за електропостачання. Станом на 7:00 22 серпня здійснюється заповнення системи водою. Залишається знеструмленою 1 насосна станція "Привілля", - вказали у відомстві.
Протягом доби підрозділами ДСНС підвезено населенню 136 куб. м технічної води. Всього з початку робіт підвезено 253 куб. м води (з них підрозділами ДСНС 198 куб. м технічної та 40 куб. м питної води).
Нагадаємо, 19 серпня внаслідок заборгованості за електропостачання було відключено об'єкти КП "Лисичанськводоканал" - 4 насосні станції та 2 каналізаційні насосні станції - у місті Лисичанськ.
Без водопостачання залишились жителі міст Новодружеськ, Привілля та частково міста Лисичанськ - всього близько 80 тис. жителів.