На Луганщині відключили воду 80 тис. абонентів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Без водопостачання на Луганщині залишилися 80 тис. абонентів через борги підприємства-постачальника. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
"19 серпня внаслідок заборгованості за електропостачання відключено об’єкти КП "Лисичанськводоканал" у місті Лисичанськ. Без водопостачання залишились жителі міст Новодружеськ, Привілля та частково міста Лисичанськ (всього близько 80 тис. абонентів)", - повідомили у відомстві.
При необхідності буде здійснюватись підвіз води, додали у ДСНС.
Нагадаємо, 19 серпня у Луганській області знеструмили об’єкти КП "Лисичанськводоканал" через заборгованість у понад 142 млн грн.