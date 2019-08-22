В Лисичанске начались работы для возобновления водоснабжения
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. На сегодняшнее утро из четырех насосных станций и двух канализационных насосных станций КП "Лисичанскводоканал", которые были обесточены из-за долгов, без электроснабжения остается только одна насосная станция, осуществляется заполнение системы водой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служба ГСЧС.
"21 августа восстановлено электроснабжение 3 насосных станций и 2 канализационных насосных станций КП "Лисичанскводоканал", которые были отключены 19 августа в результате задолженности за электроснабжение. По состоянию на 7:00 22 августа осуществляется заполнение системы водой. Остается обесточенной 1 насосная станция "Приволье", - указали в ведомстве.
В течение суток подразделения ГСЧС подвезли населению 136 куб. м технической воды. Всего с начала работ подвезено 253 куб. м воды (из них подразделениями ГСЧС 198 куб. м технической и 40 куб. м питьевой воды).
Напомним, 19 августа в результате задолженности за электроснабжение были отключены объекты КП "Лисичанскводоканал" - 4 насосные станции и 2 канализационные насосные станции - в городе Лисичанск.
Без водоснабжения остались жители городов Новодружеск, Приволье и частично города Лисичанск - всего около 80 тыс. жителей.