В Токмаке оккупанты эвакуировали семьи, закрыли магазины и рынок: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Российские оккупанты во временно оккупированном Токмаке Запорожской области, из-за страха наступления Сил обороны Украины этой осенью, начали эвакуировать свои семьи. С сегодняшнего дня в городе не работают магазины и рынок. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, пишет УНН.
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“«Паники нет», но паника есть. Оккупанты на Мелитопольском направлении готовятся к горячей осени. Уже подпекает в Токмаке”, - написал Федоров в Telegram.
По его словам, россияне накануне объявили, что с 3 октября в городе не будут работать так называемые «админучреждения», магазины и рынок.
Федоров отметил, что еще несколько недель назад оккупанты начали вывозить из Токмака так называемые органы «власти». А несколько дней назад рософицеры стали интенсивно эвакуировать свои семьи’. Теперь, как сообщается, перешли к учреждениям «образования»: вывозят школы, училище, техникум.
“К чему бы ни готовились, но врагу точно нехорошо”, - заметил городской голова Мелитополя.
Дополнение
Тем временем Силы обороны Украины во время наступления имеют частичный успех западнее Роботино В Запорожской области.