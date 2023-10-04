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В Токмаке оккупанты эвакуировали семьи, закрыли магазины и рынок: что известно

Киев • УНН

 • 2563057 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Российские оккупанты во временно оккупированном Токмаке Запорожской области, из-за страха наступления Сил обороны Украины этой осенью, начали эвакуировать свои семьи. С сегодняшнего дня в городе не работают магазины и рынок. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, пишет УНН.

Цитата

“«Паники нет», но паника есть. Оккупанты на Мелитопольском направлении готовятся к горячей осени. Уже подпекает в Токмаке”, - написал Федоров в Telegram.

По его словам, россияне накануне объявили, что с 3 октября в городе не будут работать так называемые «админучреждения», магазины и рынок.

Федоров отметил, что еще несколько недель назад оккупанты начали вывозить из Токмака так называемые органы «власти». А несколько дней назад рософицеры стали интенсивно эвакуировать свои семьи’. Теперь, как сообщается, перешли к учреждениям «образования»: вывозят школы, училище, техникум.

“К чему бы ни готовились, но врагу точно нехорошо”, - заметил городской голова Мелитополя.

Дополнение

Тем временем Силы обороны Украины во время наступления имеют частичный успех западнее Роботино В Запорожской области.

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