Сили оборони мають успіх західніше Роботиного - Генштаб
Київ • УНН
КИЇв. 4 жовтня. УНН. Сили оборони України під час наступу мають частковий успіх західніше Роботиного У Запорізькій області, повідомив у середу речник Генштабу ЗСУ Павло Ковальчук в ефірі телемарафону, пише УНН.
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"Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, мають частковий успіх у районах західніше Роботиного Запорізької області", - сказав Ковальчук.
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Усього минулої доби, за його словами, сталося 43 бойових зіткнення.