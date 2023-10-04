Силы обороны имеют успех западнее Роботино - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Силы обороны Украины во время наступления имеют частичный успех западнее Роботино в Запорожской области, сообщил в среду спикер Генштаба ВСУ Павел Ковальчук в эфире телемарафона, пишет УНН.
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"Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, имеют частичный успех в районах западнее Роботино Запорожской области", - сказал Ковальчук.
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Всего за прошедшие сутки, по его словам, произошло 43 боевых столкновения.