У Токмаку окупанти евакуювали родини, закрили магазини та ринок: що відомо

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“«Паніки немає», але паніка є. Окупанти на Мелітопольському напрямку готуються до гарячої осені. Вже підпікає в Токмаку”, - написав Федоров у Telegram.

За його словами, росіяни напередодні оголосили, що з 3 жовтня у місті не працюватимуть так звані «адмінустанови», магазини та ринок.

Федоров зазначив, що ще декілька тижнів тому окупанти почали вивозити з Токмака так звані органи «влади». А декілька днів тому рософіцери стали інтенсивно евакуювати свої сім’ї. Тепер, як повідомляється, перейшли до закладів «освіти»: вивозять школи, училище, технікум.

“До чого б не готувалися, але ворогу точно недобре”, - зауважив міський голова Мелітополя.

Доповнення

Тим часом Сили оборони України під час наступу мають частковий успіх західніше Роботиного У Запорізькій області.