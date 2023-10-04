У Токмаку окупанти евакуювали родини, закрили магазини та ринок: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Російські окупанти у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області, через страх наступу Сил оборони України цієї осені, почали евакуйовувати свої сім'ї. Відсьогодні у місті не працюють магазини та ринок. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, пише УНН.
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“«Паніки немає», але паніка є. Окупанти на Мелітопольському напрямку готуються до гарячої осені. Вже підпікає в Токмаку”, - написав Федоров у Telegram.
За його словами, росіяни напередодні оголосили, що з 3 жовтня у місті не працюватимуть так звані «адмінустанови», магазини та ринок.
Федоров зазначив, що ще декілька тижнів тому окупанти почали вивозити з Токмака так звані органи «влади». А декілька днів тому рософіцери стали інтенсивно евакуювати свої сім’ї. Тепер, як повідомляється, перейшли до закладів «освіти»: вивозять школи, училище, технікум.
“До чого б не готувалися, але ворогу точно недобре”, - зауважив міський голова Мелітополя.
Доповнення
Тим часом Сили оборони України під час наступу мають частковий успіх західніше Роботиного У Запорізькій області.