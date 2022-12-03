В Токмак доставили 10 автомобилей с ранеными и телами погибших оккупантов - Генштаб

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“Противник продолжает нести потери. Так, в город Токмак Запорожской области зафиксировано прибытие в больницы более десяти автомобилей с ранеными военнослужащими и телами погибших оккупантов”, — говорится в сообщении.

Украинские ракетчики и артиллеристы одновременно поразили 5 пунктов управления, 2 состава боеприпасов, 11 районов сосредоточения личного состава и ВВТ и 4 других важных объекта российских оккупантов.

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Военнослужащие Украины отразили российские атаки в районе 6 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей Украины