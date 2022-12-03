У Токмак доставили 10 автомобілів з пораненими та тілами загиблих окупантів — Генштаб

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“Противник продовжує зазнавати втрат. Так, в місто Токмак Запорізької області зафіксовано прибуття до лікарень понад десяти автомобілів із пораненими військовослужбовцями та тілами загиблих окупантів”, — йдеться у повідомленні.

Українські ракетники та артилеристи водночас уразили 5 пунктів управління, 2 склади боєприпасів, 11 районів зосередження особового складу і ОВТ та 4 інших важливих об’єкти російських окупантів.

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