У Токмак доставили 10 автомобілів з пораненими та тілами загиблих окупантів — Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Через значені втрати серед окупантів у місті Токмак зафіксовано прибуття до медзакладів понад десяти автомобілів з пораненими та тілами загиблих рашистів.
Про це повідомляє Генштаб у ранковому зведенні за добу, пише УНН.
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“Противник продовжує зазнавати втрат. Так, в місто Токмак Запорізької області зафіксовано прибуття до лікарень понад десяти автомобілів із пораненими військовослужбовцями та тілами загиблих окупантів”, — йдеться у повідомленні.
Українські ракетники та артилеристи водночас уразили 5 пунктів управління, 2 склади боєприпасів, 11 районів зосередження особового складу і ОВТ та 4 інших важливих об’єкти російських окупантів.
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