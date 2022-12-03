Генштаб: ЗСУ відбили атаки окупантів в районі 6 населених пунктів Донбасу

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Розпочалася 283 доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну.

Противник не припиняє завдавати ударів по об’єктах цивільної інфраструктури. На Авдіївському та Бахмутському напрямках продовжує вести наступальні дії. Триває переміщення особового складу та військової техніки окупантів для комплектування підрозділів, що зазнали втрат.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських загарбників в районах населених пунктів Червонопопівка Луганської області та Соледар, Опитне, Невельське, Красногорівка і Мар’їнка у Донецькій області.

Нагадаємо

Російська окупаційна армія вночі проти 3 грудня завдала два ракетні удари на території Запорізької області.