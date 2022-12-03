Генштаб: ВСУ отразили атаки оккупантов в районе 6 населенных пунктов Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Генштаб в ранней сводке сообщил, что военнослужащие Украины отразили российские атаки в районе 6 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей Украины, пишет УНН.
Детали
Начались 283 сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину.
Противник не прекращает наносить удары по объектах гражданской инфраструктуры. На Авдеевском и Бахмутском направлениях продолжает вести наступательные действия. Продолжается перемещение личного состава и военной техники оккупантов для комплектования подразделений, понесших потери.
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки российских захватчиков в районах населенных пунктов Червонопоповка Луганской области и Соледар, Опросное, Невельское, Красногоровка и Марьинки в Донецкой области.
Напомним
Российская оккупационная армия ночью против 3 декабря нанесла два ракетных удара на территории Запорожской области.