В ТКГ поделились ожиданиями от председательства Швеции в ОБСЕ

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 62297 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 122389 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 132694 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 315486 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 184739 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 455535 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 336487 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 223530 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 248843 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 257370 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+8°
3.8м/с
83%
Популярные новости

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 81145 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

5 апреля, 08:12 • 21791 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

5 апреля, 08:38 • 45246 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

09:21 • 40909 просмотра

НАТО работает с Украиной для ее большей совместимости с Альянсом - Рютте

09:32 • 25026 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 81662 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 90488 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 180298 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 315501 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 455545 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

12:14 • 10566 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 25882 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 34090 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 63673 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 86322 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

В ТКГ поделились ожиданиями от председательства Швеции в ОБСЕ

Киев • УНН

 • 17035 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. Украинская делегация в ТКГ ожидает визит главы ОБСЕ - главы МИДа Швеции Анны Линде в Украину уже в этом месяце и рассчитывает, что это поможет организации лучше понять последствия российской агрессии. Об этом сообщает пресс-служба делегации в своем Telegram-канале, информирует УНН.

В ТКГ поделились ожиданиями от председательства Швеции в ОБСЕ

"Сегодня Королевство Швеция начинает свое годовое председательство в ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе). Новый действующий глава, министер иностранных дел Швеции Анн Линде, уже заявила о том, что шведское председательство ОБСЕ будет поддерживать работу "нормандского формата" и Трехсторонней контрактной группы с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Символично, что свой первый зарубежный визит в новом качестве Анн Линде планирует осуществить именно в Украину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ТКГ ожидают Линде в Киеве уже в этом месяце.

"Рассчитываем, что этот визит будет важным случаем действующей главе ОБСЕ увидеть воочию последствия продолжающейся вооружонной агрессии и временной оккупации Российской Федерацией частей территории Украины. Швеция традиционно поддерживала Украину и является одним из крупнейших наших друзей. Поэтому с нетерпением ждем тесного сотрудничества в этом новом для наших стран формате в 2021 году", - резюмировали в ТКГ.

Как сообщалось ранее в УНН, Швеция начала председательства в ОБСЕ.

Также напомним, ранее глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на "новогодние" перестановки в ОБСЕ и ЕС.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,743.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,787.05