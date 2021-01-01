У ТКГ поділилися очікуваннями від головування Швеції в ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Українська делегація у ТКГ очікує на візит глави ОБСЄ - глави МЗС Швеції Анни Лінде до України вже цього місяця і розраховує, що це допоможе організації краще зрозуміти наслідки російської агресії. Про це повідомляє пресслужба делегації у своєму Telegram-каналі, інформує УНН.
"Сьогодні Королівство Швеція розпочинає своє річне головування в ОБСЄ (Організації з безпеки і співробітництва в Європі). Новий діючий голова, міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде, вже заявила про те, що шведське головування ОБСЄ підтримуватиме роботу "нормандського формату" і Тристоронньої контрактної групи з метою відновлення суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Символічно, що свій перший закордонний візит у новій якості Анн Лінде планує здійснити саме до України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у ТКГ очікують на Лінде у Києві вже цього місяця.
"Розраховуємо, що цей візит буде важливою нагодою діючій голові ОБСЄ побачити на власні очі наслідки триваючої збройної агресії та тимчасової окупації Російською Федерацією частин території України. Швеція традиційно підтримувала Україну і є одним із найбільших наших друзів. Тож із нетерпінням чекаємо на тісну співпрацю у цьому новому для наших країн форматі в 2021 році", - резюмували у ТКГ.
Як повідомлялося раніше в УНН, Швеція розпочала головування в ОБСЄ.
Також нагадаємо, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба відреагував на "новорічні" перестановки в ОБСЄ та ЄС.