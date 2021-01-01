У ТКГ поділилися очікуваннями від головування Швеції в ОБСЄ

$41.280.10
45.550.52
ukru
Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни
Ексклюзив
14:44 • 2356 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 12629 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 25594 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 49063 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 96968 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 183468 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 208537 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 182068 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 172241 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 115822 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
5.3м/с
66%
Популярнi новини

Генштаб ЗСУ: ворог втратив за добу 1420 солдатів та десятки одиниць техніки

10 квітня, 05:01 • 15480 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 105924 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 23354 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 50491 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 29138 перегляди
Публікації

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 14882 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 210071 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 240866 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 329023 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 490584 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 1104 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 8524 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 10787 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 51259 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 49410 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

У ТКГ поділилися очікуваннями від головування Швеції в ОБСЄ

Київ • УНН

 • 17035 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. Українська делегація у ТКГ  очікує на візит глави ОБСЄ - глави МЗС Швеції Анни Лінде до України вже цього місяця і розраховує, що це допоможе організації краще зрозуміти наслідки російської агресії. Про це повідомляє пресслужба делегації у своєму Telegram-каналі, інформує УНН

У ТКГ поділилися очікуваннями від головування Швеції в ОБСЄ

"Сьогодні Королівство Швеція розпочинає своє річне головування в ОБСЄ (Організації з безпеки і співробітництва в Європі). Новий діючий голова, міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде, вже заявила про те, що шведське головування ОБСЄ підтримуватиме роботу "нормандського формату" і Тристоронньої контрактної групи з метою відновлення суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Символічно, що свій перший закордонний візит у новій якості Анн Лінде планує здійснити саме до України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у ТКГ очікують на Лінде у Києві вже цього місяця.

"Розраховуємо, що цей візит буде важливою нагодою діючій голові ОБСЄ побачити на власні очі наслідки триваючої збройної агресії та тимчасової окупації Російською Федерацією частин території України. Швеція традиційно підтримувала Україну і є одним із найбільших наших друзів. Тож із нетерпінням чекаємо на тісну співпрацю у цьому новому для наших країн форматі в 2021 році", - резюмували у ТКГ.

Як повідомлялося раніше в УНН, Швеція розпочала головування в ОБСЄ.

Також нагадаємо, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба відреагував на "новорічні" перестановки в ОБСЄ та ЄС.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика
Brent
$62.36
Bitcoin
$80,882.10
S&P 500
$5,308.53
Tesla
$253.97
Газ TTF
$33.20
Золото
$3,134.50
Ethereum
$1,569.26