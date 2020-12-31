Швеція розпочала головування в ОБСЄ, у пріоритетах – Донбас і Крим

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, питання Донбасу і Криму будуть серед пріоритетів шведського головування в ОБСЄ у 2021 році.

Посол Королівства Швеція в Україні Тобіас Тиберг зазначив, що позиція Швеції, яка 1 січня перебрала у Албанії головування в ОБСЄ на 2021 рік, полягає у “захисті європейського безпекового порядку, який базується на трьох принципах: кордони не можуть бути порушені, конфлікти мають бути вирішені мирними засобами, кожна країна має право самостійно обирати свій шлях, і це повною мірою стосується України”.

Нагадаємо, генеральним секретарем ОБСЄ офіційно призначено представницю Німеччини Хельгу Шмід. Голова МЗС України Дмитро Кулеба запросив її здійснити свій перший візит до України і відвідати Донбас та адмінмежу з тимчасово окупованим Кримом.